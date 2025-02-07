Вестник Кавказа

Снегопад в Стамбуле закрыл Босфор

Рыболовный траулер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В субботу в Турции для прохода судов закрыт Босфорский пролив. Эта мера связана с неблагоприятными погодными условиями.

Босфорский пролив сегодня закрыт для судоходного движения из-за непогоды, информирует агентство DHA.

"Из-за снегопада, который время от времени усиливается по всему Стамбулу, движение судов по Босфору было временно остановлено в обоих направлениях"

– сообщение

Снегопады пришли в Стамбул несколько дней назад, из-за сложных погодных условий были отменены занятия в школах, также снег сказался на транспортной ситуации.

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