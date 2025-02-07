Снегопад в Стамбуле закрыл Босфор

В субботу в Турции для прохода судов закрыт Босфорский пролив. Эта мера связана с неблагоприятными погодными условиями.
Босфорский пролив сегодня закрыт для судоходного движения из-за непогоды, информирует агентство DHA.
"Из-за снегопада, который время от времени усиливается по всему Стамбулу, движение судов по Босфору было временно остановлено в обоих направлениях"
– сообщение
Снегопады пришли в Стамбул несколько дней назад, из-за сложных погодных условий были отменены занятия в школах, также снег сказался на транспортной ситуации.