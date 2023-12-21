Вестник Кавказа

Снегопад остановил движение через Харибский перевал

Снегопад остановил движение через Харибский перевал
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Харибском перевале остановлено движение транспортных средств. Его планируют восстановить после расчистки от снега дорожного полотна.

На автомобильной дороге Хасавюрт – Тлох в Дагестане временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в ГКУ "Дагестанавтодор".

"В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом в сопровождении сильного ветра, в Гумбетовском районе закрыта автомобильная дорога республиканского значения Хасавюрт - Тлох на участке км 46 - км 60 (Харибский перевал)"

– пресс-служба

Там уточнили, что расчищать дорогу от снега начнут после улучшения погоды.

Автолюбителям посоветовали пользоваться альтернативными дорогами.

"Об открытии дороги будет сообщено дополнительно. Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в данном направлении и воспользоваться альтернативными маршрутами"

– "Дагестанавтодор"

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1565 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы