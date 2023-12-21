Снегопад остановил движение через Харибский перевал

На Харибском перевале остановлено движение транспортных средств. Его планируют восстановить после расчистки от снега дорожного полотна.
На автомобильной дороге Хасавюрт – Тлох в Дагестане временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в ГКУ "Дагестанавтодор".
"В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом в сопровождении сильного ветра, в Гумбетовском районе закрыта автомобильная дорога республиканского значения Хасавюрт - Тлох на участке км 46 - км 60 (Харибский перевал)"
– пресс-служба
Там уточнили, что расчищать дорогу от снега начнут после улучшения погоды.
Автолюбителям посоветовали пользоваться альтернативными дорогами.
"Об открытии дороги будет сообщено дополнительно. Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в данном направлении и воспользоваться альтернативными маршрутами"
– "Дагестанавтодор"
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