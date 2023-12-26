Вестник Кавказа

Снег и ветер закрыли Харибский перевал

Дорога в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожники сообщают о закрытии Харибского перевала в связи с неблагоприятными погодными условиями. Время возобновления движения пока не уточняется.

Харибский перевал закрыт после сильного снегопада, информирует пресс-служба Дагестанавтодора.

«В Гумбетовском районе в связи мокрым снегом в сопровождении сильного ветра закрыт участок автомобильной дороги республиканского значения „Хасавюрт – Тлох“ км 46 – км 55 (Харибский перевал)»

– пресс-служба

Время возобновления движения пока не уточняется.

Отмечается, что ветер и снег – погодные явления, которые традиционно угрожают водителям на Харибском перевале. Ветры могут достигать очень высоких скоростей, создавая опасные условия для движения транспорта. Кроме сильного ветра, на Харибском перевале часты снегопады.

В этой связи спасатели призывают водителей быть максимально осторожными и внимательными. Учитывая погодные условия, не стоит рисковать своей безопасностью и безопасностью других участников дорожного движения.

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