СМИ: Турецкие полицейские задержали 96 подозреваемых в нападении на туристов

Полиция Турции провела масштабный рейд по задержанию вымогателей, требовавших у туристов оплатить астрономические счета в развлекательных заведениях Стамбула.

Турецкие полицейские в ходе масштабного рейда, проведенного в развлекательных заведениях Стамбула, задержали 96 человек, которые подозреваются в вымогательстве и нападениях на туристов с целью заставить их оплатить большой счет, дела некоторых уже переданы в суд, сообщил турецкий телеканал TELE1.

"В Стамбуле задержаны 96 подозреваемых в нападении на туристов, которых они приводили в развлекательные заведения, чтобы заставить их оплатить большой счет, дела некоторых были переданы в суд"

- турецкий телеканал

Такие операции были одновременно проведены в 13 провинциях Стамбула – установлено, что подозреваемые брали с туристов, посещавших развлекательные заведения, завышенные суммы, отбирали у них мобильные телефоны и кошельки и даже избивали клиентов, отказывавшихся платить, передает РИА Новости.