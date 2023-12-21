СМИ: Пакистан ведет ракетный обстрел иранского округа Сараван

Сегодня утром на границе Ирана и Пакистана гремели взрывы – они прозвучали в нескольких районах округа Сераван в провинции Систан и Белуджистан. Как сообщают СМИ, по "антипакистанским группировкам" ударили пакистанские военные.

Звуки взрывов слышны в окрестностях округа Сераван, расположенного в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном в Иране, передает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на заместителя губернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алирезу Мархамати.

Взрывы прозвучали в нескольких районах округа, расследованием происшествия занимаются сотрудники силовых структур и правоохранительных органов.

Агентство "Франс Пресс" сообщает, что по "антипакистанским группировкам" на территории соседней страны ударили пакистанские военные.

"Я только могу подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским группировкам боевиков... в Иране"

- пакистанский чиновник из сферы разведки

Уже известно, что в результате взрывов получили ранения несколько человек.

"По последним данным, в результате этих взрывов пострадали несколько человек"

- осведомленный источник

Также источник сообщил, что за звуком взрыва последовали атаки беспилотных летательных аппаратов и ракет в районе населенного пункта Шамесар области Сареван.

Агентство сообщает о том, что, по неподтвержденным данным, накануне вечером Пакистан закрыл границу с Ираном.

Напомним, накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что ракетный удар страны во вторник по районам Пакистана, прилегающим к иранским границам, был направлен против так называемой террористической группировки "Джейш аль-Адль", и ни один гражданин Пакистана не пострадал. В то же время он отметил, что члены группировки являются иранцами и что Тегеран неоднократно предупреждал Пакистан о необходимости предотвращения их антииранских трансграничных операций.

"Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Пакистана и Ирака, но мы не позволяем ставить под угрозу нашу национальную безопасность, и у нас нет никаких угрызений совести по поводу [борьбы] с террористическими партиями внутри Пакистана и израильскими движениями в иракском Курдистане"

- Хосейн Амир Абдоллахиян

Атаки были направлены на защиту безопасности Ирана, его соседей, а также региона в целом, добавил глава иранского внешнеполитического ведомства.