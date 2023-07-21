Смертельный укол красоты: в Махачкале девушка погибла в кресле косметолога

В Дагестане после смерти девушки на приеме у косметолога завели уголовное дело.
Косметолог принимала на дому, смертельный случай произошел 19 июля, когда на прием пришла 22-летняя жительница Махачкалы, знакомая подозреваемой. Девушка скончалась, получив укол обезболивающего препарата - лидокаина.
"Следственным отделом по Кировскому району города Махачкала СУ СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)"
– управление СК РФ по Дагестану
Косметолог работала без лицензии, когда клиентке стало плохо, она позвонила в скорую. Правоохранители задержали домашнего косметолога. Женщина будет заключена под стражу.