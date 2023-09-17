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Смертельное ДТП с "Камазом" произошло в Дагестане

Смертельное ДТП с &quot;Камазом&quot; произошло в Дагестане
Авария с летальным исходом случилась накануне вечером в Тарумовском районе. О причинах и подробностях автокатастрофы рассказали в республиканском МВД.

Трагедией окончился выезд на "встречку" легкового автомобиля накануне в Дагестане, фото с места происшествия распространило МВД региона.

Инцидент случился примерно в девять вечера, на трассе Астрахань-Махачкала, в Тарумовском районе. "ВАЗ-21144", за рулем которого был 45-летний житель Кизляра, в какой-то момент выехал на "встречку". Там легковушка врезалась в "Камаз", за рулем которого был 21-летний парень, живущий в Карабудахкентском районе.

Во время столкновения пассажирка легкового автомобиля, 43-летняя жительница Кизляра, получила тяжелые травмы. От них женщина умерла на месте аварии.

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