Смертельное ДТП с "Камазом" произошло в Дагестане

Опубликовано: 20:17, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Авария с летальным исходом случилась накануне вечером в Тарумовском районе. О причинах и подробностях автокатастрофы рассказали в республиканском МВД.

Трагедией окончился выезд на "встречку" легкового автомобиля накануне в Дагестане, фото с места происшествия распространило МВД региона.

Инцидент случился примерно в девять вечера, на трассе Астрахань-Махачкала, в Тарумовском районе. "ВАЗ-21144", за рулем которого был 45-летний житель Кизляра, в какой-то момент выехал на "встречку". Там легковушка врезалась в "Камаз", за рулем которого был 21-летний парень, живущий в Карабудахкентском районе.

Во время столкновения пассажирка легкового автомобиля, 43-летняя жительница Кизляра, получила тяжелые травмы. От них женщина умерла на месте аварии.