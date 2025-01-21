Смертельное ДТП на Кубани: водитель сбил три машины на "встречке"

Автокатастрофа, в результате которой погиб человек, случилась сегодня вечером в Краснодарском крае. В общей сложности ее участниками оказались четыре автомобиля. Причина пока не известна.

Страшная авария случилась в Динском районе, о ней сообщили в МВД Краснодарского края.

Предварительно установлены следующие детали. Мужчина в возрасте 47 лет ехал на "Лада Гранта" от Краснодара к Кропоткину. В какой-то момент он выехал на встречку, причем там, где это запрещено правилами. На встречной полосе он столкнулся с тремя машинами: GAC, "Хундай Солярис" и "Тойота Карина" – изначально они ехали ему навстречу.

Смертельные травмы получил водитель "Гранты", он умер. Есть и один раненый – это водитель "Тойоты".