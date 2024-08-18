Смерчи пройдут у побережья Туапсе

В Туапсе объявили угрозу формирования смерчей над морем. Также ожидается сильный дождь и порывы ветра до 22 м/с.

В Туапсинском районе прогнозируется формирование смерчей. Кроме того, синоптики предупредили гостей и жителей региона о надвигающихся ливнях и усилении ветра. Его порывы могут достигать 22 м/с. В связи с изменениями погодных условий, власти района настоятельно призывают жителей и туристов к осторожности.

«В Туапсинском районе 7 и 8 октября ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, порывами ветра до 22 м/с. Над морем имеется опасность формирования смерчей»

– Telegram-канале районной администрации

Спасатели предупреждают, что сильный ветер может представлять серьезную опасность для людей, находящихся на открытых пространствах.