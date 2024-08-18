Вестник Кавказа

Смерчи пройдут у побережья Туапсе

Смерчи пройдут у побережья Туапсе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Туапсе объявили угрозу формирования смерчей над морем. Также ожидается сильный дождь и порывы ветра до 22 м/с.

В Туапсинском районе прогнозируется формирование смерчей. Кроме того, синоптики предупредили гостей и жителей региона о надвигающихся ливнях и усилении ветра. Его порывы могут достигать 22 м/с. В связи с изменениями погодных условий, власти района настоятельно призывают жителей и туристов к осторожности.

«В Туапсинском районе 7 и 8 октября ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, порывами ветра до 22 м/с. Над морем имеется опасность формирования смерчей»

– Telegram-канале районной администрации

Спасатели предупреждают, что сильный ветер может представлять серьезную опасность для людей, находящихся на открытых пространствах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
930 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Автобус стал причиной цепного ДТП на трассе Джубга - Сочи

Автобус стал причиной цепного ДТП на трассе Джубга - Сочи

Дело о нападении на туристов в горах завели на Кубани

Дело о нападении на туристов в горах завели на Кубани

Двух туристок унесло в море на сапбордах под Туапсе

Двух туристок унесло в море на сапбордах под Туапсе

Лихачество подростка стало причиной ДТП в Туапсинском районе

Лихачество подростка стало причиной ДТП в Туапсинском районе

Туриста унесло в море на плоту в Краснодарском крае

Туриста унесло в море на плоту в Краснодарском крае

Спасатели вывели туристок из леса около Туапсе

Спасатели вывели туристок из леса около Туапсе

Туристку с судорогами спасли в пробке на трассе Джубга - Сочи

Туристку с судорогами спасли в пробке на трассе Джубга - Сочи

Землетрясение произошло неподалеку от Туапсе

Землетрясение произошло неподалеку от Туапсе

Власти Кубани опробуют новый подход к организации пляжей

Власти Кубани опробуют новый подход к организации пляжей

Массовое смертельное ДТП с мусоровозом произошло на трассе на Кубани

Массовое смертельное ДТП с мусоровозом произошло на трассе на Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы