Слухи об остановке трех НПЗ опровергли в Казахстане

Опубликовано: 20:05, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Казахстана прокомментировали разошедшиеся слухи о якобы остановке сразу трех НПЗ: Атырауского, Шымкентского и Павлодарского. В Минэнерго РК подчеркнули, что это фейк.

Паникерские слухи о том, что три нефтеперерабатывающих завода Казахстана якобы аварийно прекратили работу, фейк. Их опровергли в Минэнерго страны.

"Министерство энергетики Республики Казахстан опровергает информацию об остановке трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов"

– ведомство

Атырауский НПЗ

На предприятии в Атырау, пояснили в Минэнерго, произошла "глубокая посадка" электричества. Из-за этого встали ряд его объектов. В данный момент завод уже получает энергию, специалисты работают над его поэтапным запуском.

Шымкентский НПЗ

Завод в Шымкенте не прекращал работу. Единственные ограничения связаны с плановыми работами по реконструкции установки для каталитического риформинга - о них сообщалось ранее. Установка заработает 14 июля.

Нефтехимический завод в Павлодаре

Предприятие проходит плановый ремонт. Оно вернется в строй 19 июля.

Запасы топлива

В Минэнерго подчеркнули, что в Казахстане созданы запасы ГСМ, которые полностью удовлетворят потребности рынка, никаких перебоев с поставками топлива не ожидается.

В ведомстве уточнили, что эти запасы сейчас находятся:

на нефтебазах,

в дороге к месту назначения,

на НПЗ.