Слухи об остановке трех НПЗ опровергли в Казахстане

Паникерские слухи о том, что три нефтеперерабатывающих завода Казахстана якобы аварийно прекратили работу, фейк. Их опровергли в Минэнерго страны.
"Министерство энергетики Республики Казахстан опровергает информацию об остановке трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов"
– ведомство
Атырауский НПЗ
На предприятии в Атырау, пояснили в Минэнерго, произошла "глубокая посадка" электричества. Из-за этого встали ряд его объектов. В данный момент завод уже получает энергию, специалисты работают над его поэтапным запуском.
Шымкентский НПЗ
Завод в Шымкенте не прекращал работу. Единственные ограничения связаны с плановыми работами по реконструкции установки для каталитического риформинга - о них сообщалось ранее. Установка заработает 14 июля.
Нефтехимический завод в Павлодаре
Предприятие проходит плановый ремонт. Оно вернется в строй 19 июля.
Запасы топлива
В Минэнерго подчеркнули, что в Казахстане созданы запасы ГСМ, которые полностью удовлетворят потребности рынка, никаких перебоев с поставками топлива не ожидается.
В ведомстве уточнили, что эти запасы сейчас находятся:
- на нефтебазах,
- в дороге к месту назначения,
- на НПЗ.