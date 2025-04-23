Слухи о визите госсекретаря США в Москву прокомментировали в Кремле

В Кремле отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о приезде госсекретаря в российскую столицу в ближайшее время. Там отметили, что ничего не знаю об этом.

Россия не обладает информацией о подготовке визита госсекретаря Соединенных Штатов в Москву. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, приедет ли Марко Рубио в российскую столицу на 9 мая.

"Я не располагаю информацией. Сейчас американские СМИ дают много различных сообщений, иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией"

– Дмитрий Песков

На днях СМИ сообщали, что Майкл Уолтц покинет пост советника Трампа по нацбезопасности. На его место прочили Стива Уиткоффа, однако затем появилась информация, что этот пост займет нынешний госсекретарь Марко Рубио. По данным газеты Politico, Рубио будет совмещать эти две работы.