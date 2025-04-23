Вестник Кавказа

Слухи о визите госсекретаря США в Москву прокомментировали в Кремле

Слухи о визите госсекретаря США в Москву прокомментировали в Кремле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о приезде госсекретаря в российскую столицу в ближайшее время. Там отметили, что ничего не знаю об этом.

Россия не обладает информацией о подготовке визита госсекретаря Соединенных Штатов в Москву. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, приедет ли Марко Рубио в российскую столицу на 9 мая.

"Я не располагаю информацией. Сейчас американские СМИ дают много различных сообщений, иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией"

– Дмитрий Песков

На днях СМИ сообщали, что Майкл Уолтц покинет пост советника Трампа по нацбезопасности. На его место прочили Стива Уиткоффа, однако затем появилась информация, что этот пост займет нынешний госсекретарь Марко Рубио. По данным газеты Politico, Рубио будет совмещать эти две работы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новый пакет санкций против России подготовили США – СМИ

Новый пакет санкций против России подготовили США – СМИ

США берут 100 дней на организацию переговоров Москвы и Киева

США берут 100 дней на организацию переговоров Москвы и Киева

В Вашингтоне сообщили о продвижении в переговорах России и США

В Вашингтоне сообщили о продвижении в переговорах России и США

Между Путиным и Трампом может быть установлен прямой контакт - Кремль

Между Путиным и Трампом может быть установлен прямой контакт - Кремль

Переговоры России и США по Украине продолжаются - Небензя

Переговоры России и США по Украине продолжаются - Небензя

Лавров заявил о продолжающихся контактах США и РФ

Лавров заявил о продолжающихся контактах США и РФ

Администрация Трампа внушает надежду на контакты России и США - Медведев

Администрация Трампа внушает надежду на контакты России и США - Медведев

Россия сообщила США о майском перемирии

Россия сообщила США о майском перемирии

Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Трампом

Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Трампом

Лавров и Рубио обсудили контакты России и США

Лавров и Рубио обсудили контакты России и США

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы