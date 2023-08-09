Слухи о госпитализации президента опровергли в ЮАР

Состояние здоровья президента ЮАР прокомментировали в Претории. Его пресс-секретарь решительно опроверг распространяемые в соцсетях фейки.

У президента ЮАР нет никаких проблем со здоровьем, так что он находится не в больнице, а дома. Такое заявление сделал пресс-секретарь Сирила Рамафосы – Винсент Магвенья.

"Ходят злонамеренные слухи о состоянии здоровья президента и его госпитализации. С президентом все в порядке, его ни разу не госпитализировали, не было никаких экстренных ситуаций"

– представитель главы государства

Он пояснил, что Рамафоса побывал на запланированной заранее встрече, а потом поехал домой, чтобы отдохнуть в преддверии насыщенной новой недели.

Несколько часов назад пользователи южноафриканского сегмента интернета стали распространять информацию об обмороке главы государства. Сообщалось, что после потери сознания Рамафоса был якобы отправлен в военный госпиталь.