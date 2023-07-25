РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Следком завел дело из-за отключения воды в Избербаше

Следком завел дело из-за отключения воды в Избербаше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
По факту отключения воды в Избербаше возбуждено уголовное дело. Следствие уже провело обыск в мэрии города и изъяло документы для уголовного дела.

Отключение воды в Избербаше привело к возбуждению уголовного дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Дело заведено по статье "халатность" (ст. 293 УК РФ). Как заявляет следствие, сотрудники городской мэрии, которые отвечали за техническое обслуживание водоводом Каспийск - Избербаш, не занимались данной деятельностью, что привело к авариям.

Как указали в ведомстве, жители Избербаша оставались без воды, что является нарушением их прав и законных интересов.

Отмечается, что в здании мэрии уже прошли обыски. Из администрации изъяли документы для уголовного дела.

Жителям Избербаша вернули воду

Жителям Избербаша вернули воду

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
850 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version