Следком завел дело из-за отключения воды в Избербаше

По факту отключения воды в Избербаше возбуждено уголовное дело. Следствие уже провело обыск в мэрии города и изъяло документы для уголовного дела.
Отключение воды в Избербаше привело к возбуждению уголовного дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.
Дело заведено по статье "халатность" (ст. 293 УК РФ). Как заявляет следствие, сотрудники городской мэрии, которые отвечали за техническое обслуживание водоводом Каспийск - Избербаш, не занимались данной деятельностью, что привело к авариям.
Как указали в ведомстве, жители Избербаша оставались без воды, что является нарушением их прав и законных интересов.
Отмечается, что в здании мэрии уже прошли обыски. Из администрации изъяли документы для уголовного дела.