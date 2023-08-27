СКР подтвердил гибель Евгения Пригожина

Опубликовано: 15:58, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Личности всех десяти людей, погибших при крушении самолета в Тверской области, соответствуют списку в полетном листе, завили сегодня в Следственном комитете России.

Следственный комитет сегодня завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области, установив личности всех погибших, сообщили в ведомстве.

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе"

- Следственный комитет России

Согласно списку пассажиров, в нем значились глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин и Николай Матусеев.

Также на борту было три члена экипажа - командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.