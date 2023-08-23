РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Самолет с Евгением Пригожиным разбился под Тверью

Самолет с Евгением Пригожиным разбился под Тверью
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Бизнес-джет, на борту которого был Евгений Пригожин, потерпел крушение сегодня вечером в Тверской области. Информацию подтвердили в Росавиации.

Самолет Embraer-135, на котором летел в том числе Евгений Пригожин, разбился в авиакатастрофе.

На борту воздушного судна, принадлежавшего авиакомпании "МНТ-Аэро", которая занимается бизнес-перевозками, было 10 человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Самолет летел из Москвы в Петербург.

Согласно опубликованному Росавиацией сообщению, в списке пассажиров, предоставленном перевозчиком, есть Евгений Пригожин.

Лукашенко убедил ЧВК &quot;Вагнер&quot; отменить военный мятеж

Лукашенко убедил ЧВК "Вагнер" отменить военный мятеж

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
505 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version