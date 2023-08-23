Самолет с Евгением Пригожиным разбился под Тверью

Опубликовано: 23:15, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бизнес-джет, на борту которого был Евгений Пригожин, потерпел крушение сегодня вечером в Тверской области. Информацию подтвердили в Росавиации.

Самолет Embraer-135, на котором летел в том числе Евгений Пригожин, разбился в авиакатастрофе.

На борту воздушного судна, принадлежавшего авиакомпании "МНТ-Аэро", которая занимается бизнес-перевозками, было 10 человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Самолет летел из Москвы в Петербург.

Согласно опубликованному Росавиацией сообщению, в списке пассажиров, предоставленном перевозчиком, есть Евгений Пригожин.