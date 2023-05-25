Скоростные грузовые поезда из России в Иран поедут через Казахстан

Опубликовано: 17:40, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иран из России через Казахстан можно пустить скоростные грузовые поезда, идею озвучил Токаев. Он призвал развивать Север-Юг в связке со Срединным коридором.

Организовать запуск скоростных грузоперевозок по железной дороге между РФ и Ираном через территорию Казахстана предлагает глава центральноазиатской республики Касым-Жомарт Токаев.

Он указал на необходимость создания новых международных транспортных веток для интеграции и развития ЕАЭС. "Созрело понимание необходимости развития транспортного коридора "Север-Юг" в сопряжении с Транскаспийским маршрутом (Срединным коридором)", добавил Токаев в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран"

– президент Казахстана

Для запуска скоростных железнодорожных грузоперевозок казахстанский лидер предлагает использовать инфраструктуру коридора "Север-Юг", а в столице Южного Урала организовать грузовой консолидирующий центр.

Кроме того, Токаев выдвинул идею модернизации за счет совместных инвестиций портов в Иране и Туркменистане.