Школы в КЧР ждет капитальный ремонт

В Карачаево-Черкесии в наступившем году проведут капитальный ремонт в 14 школах. Здания ждет обновление фасадов, а также отделка помещений.

Четырнадцать школ капитально отремонтируют в Карачаево-Черкесии в рамках реализации профильной программы. По словам главы республики, планируется сдать шесть объектов к началу года.

«Программа по капремонту и оснащению зданий общеобразовательных учреждений реализуется в республике с 2022 года. Всего за время ее реализации отремонтировали 42 школы (45 зданий). В 2024 году начнем ремонт 14 зданий общеобразовательных учреждений, 6 из которых завершим в текущем году, остальные восемь – в 2025»

– Рашид Темрезов

По его словам, будут обновлены фасады задний, у школ появятся новые корпуса. При отделке помещений будут учитывать пожелания родителей и педагогов.

Отметим, что в минувшем году в республике было введено в эксплуатацию 356 тыс зданий.