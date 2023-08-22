Школы Краснодара набирают по 15 первых классов

Опубликовано: 12:19, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рекордное число первых классов набрали в этом году некоторые школы Краснодара, Сочи и Анапы. Число первоклассников остается на прежнем уровне - не хватает школ.

Новый учебный год в Краснодарском крае отметится дефицитом школ, некоторые учебные заведения вынуждены набирать по 15 и более первых классов.

Всего в регионе 1252 общеобразовательные школы, они рассчитаны на 650 учеников.

"Всего с 1 сентября 2023 года в общеобразовательных организациях Краснодарского края будут обучаться 780 тыс школьников. В Краснодаре, Сочи, Анапе наибольшая численность обучающихся уровня начального общего образования. В Краснодаре функционируют муниципальные общеобразовательные организации, в которых более 15 первых классов (имеют несколько зданий)"

– министерство образования, науки и молодежной политики края

Первоклашек в этом году на Кубани столько же, сколько и в прошлом - около 80 тыс человек, их распределят по трем тысячам первых классов.

Школ в регионе не хватает, для решения проблемы в этом году на строительство новых школ кубанские власти выделили почти 18 млрд рублей, пишет ТАСС.