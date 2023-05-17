Школьный автобус попал в аварию на Кубани: есть пострадавшие

Автобус, перевозивший школьников попал в аварию в Крымске. В результате аварии пострадали три человека. их жизни вне опасности.
Трое детей пострадали в результате аварии со школьным автобусом в Крымске. Двоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение, еще один ребенок проходит обследование. Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.
"Сегодня в городе Крымске произошла авария со школьным автобусом. Троим детям потребовалась медицинская помощь: двое направлены на амбулаторное лечение (ушибы и ссадины), еще один ребенок сейчас проходит обследование"
– Сергей Лесь
По словам главы района, расследование аварии находится на его личном контроле.