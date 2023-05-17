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Школьный автобус попал в аварию на Кубани: есть пострадавшие

Школьный автобус попал в аварию на Кубани: есть пострадавшие
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Автобус, перевозивший школьников попал в аварию в Крымске. В результате аварии пострадали три человека. их жизни вне опасности.

Трое детей пострадали в результате аварии со школьным автобусом в Крымске. Двоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение, еще один ребенок проходит обследование. Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

"Сегодня в городе Крымске произошла авария со школьным автобусом. Троим детям потребовалась медицинская помощь: двое направлены на амбулаторное лечение (ушибы и ссадины), еще один ребенок сейчас проходит обследование"

– Сергей Лесь

По словам главы района, расследование аварии находится на его личном контроле.

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