Вестник Кавказа

Сколько зарабатывают госслужащие в Махачкале?

Сколько зарабатывают госслужащие в Махачкале?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госслужащие в Махачкала получают 70 тыс рублей в месяц. Это самая высокооплачиваемая сфера в столице Дагестана. На Кавказе госслужащие также получают самые высокие зарплаты.

Махачкалинские госслужащие зарабатывают 70 тыс рублей в месяц, приводит данные агентство РИА Новости после проведенного исследования.

Аналитики пришли к выводу, что государственная служба является самой высокооплачиваемой сферой в столице Дагестана. В целом такая картина наблюдается и в других регионах СКФО.

Средняя зарплата государственного служащего в Ставрополе составляет 88 тыс рублей в месяц. В Магасе на госслужбе получают 63 тыс рублей, а в Грозном – 62 тыс рублей.

Та же картина наблюдается в Черкесске и Владикавказе – 59 и 55 тыс рублей соответственно.

Самой прибыльной сферой в Москве признана отрасль «Банки и финансовые услуги» - до 294 тыс рублей. В Санкт-Петербурге самые высокие зарплаты у работников в сфере «IT и связь».

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