Сколько туристов посетило Москву в 2023 году?

В мэрии Москвы сообщили, что в 2023 году в столице побывало 24,5 млн туристов. Там отметили, что, несмотря на санкции, местный туризм продолжает бить рекорды.

Московский градоначальник Сергей Собянин раскрыл число туристов, который посетили Москву в 2023 году.

Он отметил, что в прошлом году в столице побывало 24,5 млн путешественников, а объемы туристического потребления достигли 1,3 трлн рублей.

Собянин заявил, что санкции и прочие проблемы никак не помешали московскому туризму побить рекорды. По его словам, показатели за 2023 годы превзошли цифры допандемийного 2019 года.

"В бюджет города поступит 178 млрд рублей. На эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 км новых линий метро"

- Сергей Собянин

Мэр сообщил, что в Москве побывали 2,3 млн путешественников-иностранцев, 22 млн туристов оказались гостями из регионов России. Он добавил, что в Москву туристы приезжали из Китая, Турции, Индии и Ирана.