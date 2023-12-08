Сколько средств вложила Турция в экономику Азербайджана?

Инвестиции Турции в экономику Азербайджана составили более $15 млрд. В Азербайджане сегодня действует свыше 5,6 тыс компаний с турецким капиталом. Их роль в восстановлении Карабаха неоспорима.

Глава правления Агентства развития малого и среднего бизнеса при Минэкономики Азербайджана Орхан Мамедов раскрыл общую сумму инвестиций Турции в азербайджанскую экономику.

По его словам, Анкара вложила в экономику страны $15,2 млрд, $11,7 из которых пришлись на нефтегазовую сферу, на остальные деньги - на ненефтяной сектор.

Он также отметил, что сегодня в Азербайджане зарегистрировано порядка 5 670 компаний с турецким капиталом, из которых 4 тыс - активны. Кроме того, Мамедов подчеркнул, что их роль в восстановлении освобожденных территорий неоспорима.

Ранее глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов сообщил, что с начала текущего года товарооборот между Азербайджаном и Турцией достиг $7 млрд. Помимо этого, Азербайджан вложил в турецкую экономику около $20 млрд.