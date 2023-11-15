Сколько газа отправил Азербайджан в Европу

Азербайджан транспортировал за три года свыше 30 млрд кубометров газа в европейские страны. С каждым годом объемы поставок увеличиваются.

Европейские страны с декабря 2020 года получили от Азербайджанской Республики свыше 30 млрд кубометров газа. Отправка топлива осуществлялась по Транс-Адриатическому газопроводу. Сведения по объему газовых поставок предоставил консорциум проекта газопровода.

В опубликованной информации указывается, что поставки газа были осуществлены в Грецию, Болгарию и Италию.

Подчеркивается, что в прошлом году республика увеличила количество передачи газа в Европейский Союз на 18% и достигла объема в 22 млрд кубометров.

В этом году специалисты прогнозируют увеличение экспорта до 24 млрд кубометров. Среди них свыше 12 млрд отправится в страны Евросоюза.

Транс-Адриатический газопровод был построен для отправки азербайджанского топлива из месторождения Шах-Дениз, которое расположено в акватории Каспийского моря, в страны ЕС.

Газ из Азербайджана приобретают пять европейских государств – Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия.