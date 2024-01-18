Сколько яиц ввезли из Турции в Россию?

Россия получила 1,5 млн яиц из Турции к 25 января. Новая партия была ввезена сегодня через ППП "Яраг-Казмаляр". Поставки турецких яиц начались 3 января.

В Россию к 25 января ввезено 1,5 млн турецких яиц, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Новая партия пищевых яиц из Турции (316,8 тыс штук) пересекла сегодня пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" на границе России и Азербайджана.

Напомним, поставки турецких яиц в Россию начались с 3 января. Помимо этого, страна с декабря прошлого года импортирует яйца из Азербайджана.

По данным на 11 января Азербайджан экспортировал в Россию более 3,3 млн штук пищевых яиц. Закупка началась на фоне резкого роста цен на яйца в России.