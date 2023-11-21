Вестник Кавказа

Школа на Ставрополье перейдет на дистанционное обучение из-за кори

Школа на Ставрополье перейдет на дистанционное обучение из-за кори
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одной из школ Зеленокумска выявили вспышку кори. С завтрашнего дня учащиеся переходят на онлайн-обучение.

В Зеленокумске вынужденно закрывают на карантин одну из местных школ. Об этом сказано в Telegram-канале главы Советского округа Ставропольского края.

"В связи с выявлением в МОУ "СОШ N2 Зеленокумска" инфекционного заболевания кори, в учебном заведении пока объявлен карантин. Школа закрывается"

– Сергей Гультяев

Школьники перейдут на онлайн-обучение со среды.

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