Школа на Ставрополье перейдет на дистанционное обучение из-за кори

В одной из школ Зеленокумска выявили вспышку кори. С завтрашнего дня учащиеся переходят на онлайн-обучение.
В Зеленокумске вынужденно закрывают на карантин одну из местных школ. Об этом сказано в Telegram-канале главы Советского округа Ставропольского края.
"В связи с выявлением в МОУ "СОШ N2 Зеленокумска" инфекционного заболевания кори, в учебном заведении пока объявлен карантин. Школа закрывается"
– Сергей Гультяев
Школьники перейдут на онлайн-обучение со среды.
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