Вестник Кавказа

Скидки для студентов делает перед каникулами Uzbekistan Airways

Узбек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекский флагман Uzbekistan Airways будет продавать студентам билеты за полцены. Скидка распространяется только на внутренние рейсы.

Студенты вузов и ссузов смогут купить дешевые билеты на рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways, скидки анонсировала пресс-служба компании.

"В преддверии зимних каникул рады объявить 50% скидку от тарифов на все внутриреспубликанские рейсы для студентов (учащихся) средних специальных, профессиональных и высших учебных заведений"

– "Узбекистан Эйрвейз"

В авиакомпании уточнили, что улететь за полцены можно в период с 23 декабря по 7 январ.

Купить такой билеты студенты могут уже сейчас. Они продаются у агентов и в филиале Uzbekistan Airways Sales на улице Руставели в Ташкенте.

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