СКФО празднует 14 лет со дня создания

Сегодня у жителей Северо-Кавказского федерального округа праздник – ровно 14 лет назад был создан новый федеративный округ.

Жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с "совершеннолетием" сегодня в Telegram-канале поздравил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

"Символично, что этот день наша команда встретила в самой высокой из доступных без специальной подготовки точке Северного Кавказа - на горе Эльбрус. С нами рассвет природы с уникальными линзовидными облаками наблюдали люди, которые так же, как и мы, любят территорию и работают на ее благо. И таких людей очень много в каждом из семи регионов!"

- Андрей Юмшанов

Гендиректор Кавказ.РФ поздравил с праздником всех жителей СКФО, полпреда Президента РФ в округе Юрия Чайку, глав субъектов Северного Кавказа, туристов и инвесторов, пожелав им всего самого доброго.

Напомним, СКФО был образован указом президента России Дмитрия Медведева от 19 января 2010 года путем выделения части субъектов из состава Южного федерального округа. В новый округ вошло 7 российских регионов - 6 республик – это Дагестан, Ингушетия, Чечня, КБР, КЧР и Северная Осетия, и Ставропольский край. Центром округа был установлен город Пятигорск. Площадь округа составляет 170 439 кв км с населением 10 205 730 человек.