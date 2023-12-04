Ситуация в Газе: участились случаи ветряной оспы и чесотки

ВОЗ выразила озабоченность по поводу эпидемиологической ситуации в секторе Газа. Здесь все чаще фиксируются случаи опасных заразных заболеваний.

Врачи Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу распространении в секторе Газа таких заболеваний как ветряная оспа, менингит, а также заболевания кишечника и дыхательных путей.

Отметается, что стесненные условия жизни являются благодатной почвой для болезней.

В частности, по словам представителя Всемирной организации здравоохранения на Западном берегу и в секторе Газа доктора Ричарда Пиперкорна, среди младенцев и детей младше пяти лет было зарегистрировано около 160 тыс случаев диареи.

Это число значительно превышает стандартные показатели. Кроме того, фиксировались случаи желтухи.