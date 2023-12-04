Иран и Турция призвали остановить операцию Израиля в секторе Газа

Главы иранского и турецкого МИД пообщались в понедельник по телефону. Стороны обсудили двусторонние вопросы, а также ситуацию в секторе Газа.
Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД Ирана и Турции. Об этом пишут иранские СМИ.
Во время Хосейна Амира Абдоллахияна и Хакана Фидана обсуждался целый ряд двусторонних и региональных вопросов.
В частности, министры поговорили о ситуации в секторе Газа.
Отметив, что Израиль при поддержке США продолжает военные действия в анклаве, глава иранского внешнеполитического ведомства призвал положить им конец.
Помимо этого, в ходе разговора затрагивался вопрос предстоящей встречи лидеров ИРИ и Турции, а также 8-й саммит высокопоставленных чиновников двух стран.
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