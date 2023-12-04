Иран и Турция призвали остановить операцию Израиля в секторе Газа

Главы иранского и турецкого МИД пообщались в понедельник по телефону. Стороны обсудили двусторонние вопросы, а также ситуацию в секторе Газа.

Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД Ирана и Турции. Об этом пишут иранские СМИ.

Во время Хосейна Амира Абдоллахияна и Хакана Фидана обсуждался целый ряд двусторонних и региональных вопросов.

В частности, министры поговорили о ситуации в секторе Газа.

Отметив, что Израиль при поддержке США продолжает военные действия в анклаве, глава иранского внешнеполитического ведомства призвал положить им конец.

Помимо этого, в ходе разговора затрагивался вопрос предстоящей встречи лидеров ИРИ и Турции, а также 8-й саммит высокопоставленных чиновников двух стран.