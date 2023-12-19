Ситуация в Газе стала темой телефонного разговора лидеров Ирана и Египта

Президент Ирана провел телефонную беседу со своим египетским коллегой. Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и двусторонние отношения.

Иранский президент Эбрахим Раиси поговорил по телефону со своим египетским коллегой Абделем Фаттах ас-Сиси, пишет издание Mehr.

Руководители двух государств обсудили ситуацию в секторе Газа. Оба лидера согласились с тем, что необходимо сохранять единство стран Исламского мира.

Кроме того, президенты затронули двусторонние отношения. Раиси и ас-Сиси готовы предпринимать шаги для решения острых вопросов.

Стоит добавить, что это первая телефонная беседа лидеров Ирана и Египта после переизбрания ас-Сиси.