Вестник Кавказа

Широкие пляжи и набережная появятся в пригороде Сочи

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поселок Аше обзаведется современной набережной, благоустроенными пляжами, причалами. Прибрежная зона в Аше широкая и позволяет сделать территорию комфортной для всех видов отдыха.

В Аше под Сочи займутся благоустройством пляжа и променада.

«По многочисленным обращениям жителей поселка Аше инвесторами подготовлена концепция развития пляжей и береговой полосы. Широкая береговая полоса позволяет благоустроить комфортную прогулочную набережную с пляжными территориями, ориентированными на высокий уровень сервиса»

– первый замглавы Сочи Светлана Калинина

В Аше могут появиться два причала в виде сквозных свайных конструкций, берегозащитные сооружения в местах износа пляжей, современная набережная. Объединит территорию променад, доступ на пляж будет обеспечен на всей протяженности.

Калинина уточнила, что в настоящее время ведется согласование проекта благоустройства прибрежной территории в Аше.

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