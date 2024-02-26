Широкие пляжи и набережная появятся в пригороде Сочи

Поселок Аше обзаведется современной набережной, благоустроенными пляжами, причалами. Прибрежная зона в Аше широкая и позволяет сделать территорию комфортной для всех видов отдыха.

В Аше под Сочи займутся благоустройством пляжа и променада.

«По многочисленным обращениям жителей поселка Аше инвесторами подготовлена концепция развития пляжей и береговой полосы. Широкая береговая полоса позволяет благоустроить комфортную прогулочную набережную с пляжными территориями, ориентированными на высокий уровень сервиса»

– первый замглавы Сочи Светлана Калинина

В Аше могут появиться два причала в виде сквозных свайных конструкций, берегозащитные сооружения в местах износа пляжей, современная набережная. Объединит территорию променад, доступ на пляж будет обеспечен на всей протяженности.

Калинина уточнила, что в настоящее время ведется согласование проекта благоустройства прибрежной территории в Аше.