Синоптики обещают Москве самый холодный день июля

Опубликовано: 6:29, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодняшний день для жителей Москвы и Подмосковья может стать самым холодным в июле, неприятных ощущений добавят холодный западный и северо-западный ветер, а также дождь.

Сегодня в столичном регионе будет не по-летнему холодно - облачно, дождливо и всего до 18 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, по области от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/c"

- Гидрометцентр России

Неприятных ощущений добавит и пониженное давление – барометры покажут всего 741 мм ртутного столба, а значит, непогода может сказаться на здоровье метеозависимых людей.

Радует то, что улучшаться погода начнет уже завтра, а к выходным полностью придет в норму – воздух прогреется до 26 градусов тепла, а дожди прекратятся.