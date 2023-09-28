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Силуанов: России хватит денег "на все"

Силуанов: России хватит денег &quot;на все&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министр финансов РФ заверил, что денег хватит на все запланированные цели.

Бюджетных средств хватит на все запланированные цели. Об этом на пленарной сессии Международного финансового форума заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«На то, что запланировано, хватит. Да, понятно, многие, когда бюджет сформировали, говорят: "Мне досталось полстакана, а хотелось бы ведро". Денег хватит»

– Антон Силуанов

Далее глава финансового ведомства отметил, что дело не столько в деньгах, сколько в умениях и навыках.

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