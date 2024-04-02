Силовики провели обыски в администрации Магаса

В ходе обысков в бухгалтерии были изъяты документы за последние несколько лет деятельности мэрии. В кабинете мэра обыски не проводились.

В четверг в мэрии Магаса прошли обыски. Соответствую информацию подтвердили в самой администрации.

"Обысковые мероприятия действительно проводились, однако проходили они в кабинете бухгалтерии, правоохранителей интересовала работа администрации города в период с 2021 по 2022 год"

– представитель муниципалитета

Он подчеркнул, что в ходе обысков документы за указанный период были изъяты.

В мэрии также уточнили, что в кабинете главы администрации Зайта Орцханова обыски не проводились, передает "Интерфакс".

Ранее в администрации Магаса прошли обыски, по результатам которых фигурантами уголовных дел стали несколько сотрудников мэрии из числа бывших руководителей.