Вестник Кавказа

Силовики провели обыски в администрации Магаса

Силовики провели обыски в администрации Магаса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе обысков в бухгалтерии были изъяты документы за последние несколько лет деятельности мэрии. В кабинете мэра обыски не проводились.

В четверг в мэрии Магаса прошли обыски. Соответствую информацию подтвердили в самой администрации.

"Обысковые мероприятия действительно проводились, однако проходили они в кабинете бухгалтерии, правоохранителей интересовала работа администрации города в период с 2021 по 2022 год"

– представитель муниципалитета

Он подчеркнул, что в ходе обысков документы за указанный период были изъяты.

В мэрии также уточнили, что в кабинете главы администрации Зайта Орцханова обыски не проводились, передает "Интерфакс".

Ранее в администрации Магаса прошли обыски, по результатам которых фигурантами уголовных дел стали несколько сотрудников мэрии из числа бывших руководителей.

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