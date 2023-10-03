Сильные осадки отрезали грузинские семьи от внешнего мира

Опубликовано: 21:50, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проблемы появились в западной части Грузии из-за дождей. Осадки привели к тому, что семьи, живущие в грузинских селах, оторваны от связи с внешним миром.

Мэрия муниципалитета Чохатаури, расположенного в западной части Грузии, сообщила о сильных дождях в регионе, которые вызвали проблемы.

Отмечается, что обильные осадки повредили дороги и подтопили дома в ряде грузинских сел. Кроме того, ливни отрезали связь семей с внешним миром.

Сейчас власти работают в чрезвычайном режиме. В настоящее время ведутся спасательные мероприятия. Также подсчитывается точная сумма ущерба.