Грузия знакомит Францию со своим туристическим потенциалом

Опубликовано: 18:53, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия участвует в туристической выставке в столице Франции. Цель участия – увеличение туристических потоков в страну. Выставку посещает до 50 тыс человек.

В Париже проходит туристическая выставка IFTM Top Resa, участником которой стала Национальная администрация туризма Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе данного мероприятия проводятся встречи, на которых демонстрируется туристическое достояние страны.

Руководитель администрации Майя Омиадзе встречается с крупнейшими местными туроператорами с целью увеличения туристических потоков в Грузию.

Отмечается, что в выставке принимают участие свыше 3 тыс туристических компаний и организаций из более чем ста государств.

"За три дня на парижской туристической выставке посетители стенда Грузии смогут узнать о туристическом потенциале Грузии, увидеть презентации проектов"

- Майя Омиадзе

Стоит добавить, что выставку в столице Франции посещает до 50 тыс человек.