Грузия знакомит Францию со своим туристическим потенциалом

В Париже проходит туристическая выставка IFTM Top Resa, участником которой стала Национальная администрация туризма Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе данного мероприятия проводятся встречи, на которых демонстрируется туристическое достояние страны.
Руководитель администрации Майя Омиадзе встречается с крупнейшими местными туроператорами с целью увеличения туристических потоков в Грузию.
Отмечается, что в выставке принимают участие свыше 3 тыс туристических компаний и организаций из более чем ста государств.
"За три дня на парижской туристической выставке посетители стенда Грузии смогут узнать о туристическом потенциале Грузии, увидеть презентации проектов"
- Майя Омиадзе
Стоит добавить, что выставку в столице Франции посещает до 50 тыс человек.