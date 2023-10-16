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Северный Кавказ может стать центром взаимодействия цивилизаций

Северный Кавказ может стать центром взаимодействия цивилизаций
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
РАНХиНС предлагает создать центр взаимодействия цивилизаций в СКФО. В академии уверены, что Северный Кавказ идеально подходит для реализации такого проекта.

В скором времени на Северном Кавказе при участии РАНХиГС может заработать Центр взаимодействия цивилизаций. О необычной инициативе поведал директор филиала академии в СКФО.

"Эта потрясающая идея – она основана на том колоссальном многообразии культур, которые на Северном Кавказе представлены. Говоря о сотрудничестве с диаспорами, важно, что здесь в рамках школьных программ есть возможность детям изучать родные языки, культуру, это то, чем озабочено наше правительство – сохранением для каждого народа своей самобытности, приумножая культуру"

– Азамат Тлисов

Глава учебного заведения уверен, что самым подходящим местом для запуска такого центра выступает именно СКФО.

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