Северный Кавказ может стать центром взаимодействия цивилизаций

Опубликовано: 4:34, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

РАНХиНС предлагает создать центр взаимодействия цивилизаций в СКФО. В академии уверены, что Северный Кавказ идеально подходит для реализации такого проекта.

В скором времени на Северном Кавказе при участии РАНХиГС может заработать Центр взаимодействия цивилизаций. О необычной инициативе поведал директор филиала академии в СКФО.

"Эта потрясающая идея – она основана на том колоссальном многообразии культур, которые на Северном Кавказе представлены. Говоря о сотрудничестве с диаспорами, важно, что здесь в рамках школьных программ есть возможность детям изучать родные языки, культуру, это то, чем озабочено наше правительство – сохранением для каждого народа своей самобытности, приумножая культуру"

– Азамат Тлисов

Глава учебного заведения уверен, что самым подходящим местом для запуска такого центра выступает именно СКФО.