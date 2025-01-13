Северный Кавказ – аутсайдер по доступности бензина

По доступности бензина Северный Кавказ оказался в числе аутсайдеров. Последнее место в рейтинге заняла Ингушетия. Лидеры – Москва, ЯНАО и Чукотка.

Республики Северного Кавказа показали наихудшие показатели по доступности бензина на среднюю зарплату. Об этом говорят данный рейтинга, составленного РИА Новости.

В исследовании говорится о том, какое количество бензина в декабре 2024 года могли купить жители каждого российского региона на среднюю заработную плату.

Отмечается, что жители Ингушетии смогли приобрести на среднюю зарплату 625 литров марки АИ92. Республика показала наихудший показатель по всей стране.

Следом расположилась Чеченская Республика, где показатель составил 653 литра. Тройку аутсайдеров замкнул Дагестан – 676 литров. В пятерку вошли КБР (704 литра) и КЧР (722 литра).

В Северной Осетии на среднюю зарплату можно было купить 849 литров бензина. Наилучший показатель по СКФО показало Ставрополье, где месячной зарплаты хватало на 849 литров.

Лидерами рейтинга стали Москва, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, где на среднюю зарплату можно купить свыше 2 литров бензина. Средний показатель по России – 1,3 тыс литров.