Северной Осетии грозят лавины в течение суток

Спасатели Северной Осетии объявили о возможных сходах снежных масс 1 по 2 февраля в горах районах республики.
Региональное управление МЧС Северной Осетии опубликовало сообщение о лавинной опасности в горном кластере республики.
Спасатели предупреждают, что сход снежных масс может произойти в течение суток.
"По информации ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба", с 18:00 1 февраля до 18:00 2 февраля в горных районах Республики Северная Осетия-Алания лавиноопасно"
– МЧС Северной Осетии
По данным ведомства из-за схода лавин могут произойти чрезвычайные происшествия. Уточняется, что в Алагирском районе республики могут быть нарушены линии электропередач, перекрыто дорожное движение по магистралям района, сломаны дома и мосты. Также может быть причинен вред жизни и здоровью людей.