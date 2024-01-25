Вестник Кавказа

Северной Осетии грозят лавины в течение суток

Северной Осетии грозят лавины в течение суток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели Северной Осетии объявили о возможных сходах снежных масс 1 по 2 февраля в горах районах республики.

Региональное управление МЧС Северной Осетии опубликовало сообщение о лавинной опасности в горном кластере республики.
Спасатели предупреждают, что сход снежных масс может произойти в течение суток.

"По информации ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба", с 18:00 1 февраля до 18:00 2 февраля в горных районах Республики Северная Осетия-Алания лавиноопасно"

– МЧС Северной Осетии

По данным ведомства из-за схода лавин могут произойти чрезвычайные происшествия. Уточняется, что в Алагирском районе республики могут быть нарушены линии электропередач, перекрыто дорожное движение по магистралям района, сломаны дома и мосты. Также может быть причинен вред жизни и здоровью людей.

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