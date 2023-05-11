Северная Осетия получит 8,7 млрд рублей на нацпроекты

Опубликовано: 21:11, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году 8,7 млрд рублей выделено Северной Осетии на реализацию нацпроектов. Средства пойдут на социальные и бизнес программы.

Северная Осетия в 2023 году получит 8,7 млрд рублей на реализацию ряда нацпроектов. Основная часть этой суммы - 6,8 млрд, выделена республике из федерального бюджета.

"В 2023 году в Северной Осетии продолжается реализация национальных проектов "Демография", "Культура", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Безопасные и качественные дороги" и "Международная кооперация и экспорт"

– правительство региона

Кроме того, республика получила средства на возведение комплекса "Аква-Сити" во Владикавказе и на создание инфраструктуры туркомплекса "Кахтисар", расположенного в Кобанском ущелье.