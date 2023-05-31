КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя, вскоре ракета упала в Желтое море.
Сообщение о том, что с 31 мая по 11 июня Северная Корея планирует запустить спутник поступило ранее в Международную морскую организацию (IMO).
Запуск был осуществлен 31 мая в 06.29 (0.29 мск), но не был успешным - вскоре ракета исчезла с радаров и упала в море. Произошла проблема с запуском двигателя спутника, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Во время нормального полета ракеты-носителя "Чхоллима-1" после отделения первой ступени не запустился нормально двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море"
– ЦТАК
Проводится срочное расследование инцидента, выявление дефектов и недочетов.
Вскоре Северная Корея намерена повторить запуск.