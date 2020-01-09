Север Ирана потрясли сильные подземные толчки

Сейсмологи оповестили о сильном землетрясении около города Семнан на севере Ирана. Магнитуда сейсмоактивности составила 5,1.

В Иране зафиксировали землетрясение, магнитуда которого достигла 5,1, рассказали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Уточняется, эпицентр подземных толчков расположился в 36 км к северо-западу от города Семнан. Его населяет около 124 тыс человек. Очаг сейсмоактивности находился на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, что сегодня вечером также произошло землетрясение в турецкой провинции Бодрум. Его магнитуда составила 4,7.