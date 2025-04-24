Сергей Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

Глава СВР Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с руководителем американской разведки Джоном Рэтклиффом. Они договорились оставаться на связи для обсуждения "интересующих вопросов".

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин переговорил по телефону с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Об этом глава СВР поведал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава СВР уточнил, по итогам беседы они договорились о возможности в дальнейшем созвониться в любой момент и обсудить "интересующие вопросы".

"Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы"

- Сергей Нарышкин

Напомним, что в апреле директор СВР заявил о возможной встрече с Джоном Рэтклиффом. Конкретных сроков он не назвал, пояснив, что она могла бы быть организована "в течение какого-то времени".