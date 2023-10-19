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Сенат Италии ознакомился с книгой невролога из Дагестана

Сенат Италии ознакомился с книгой невролога из Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Сенате Италии представили книгу дагестанского невролога. Она называется «Если болит спина». Работа была издана в 2019 году, ее перевели на английский и итальянский языки.

Работу дагестанского врача-невролога Джалалаудина Саидбегова представили в итальянском Сенате.

Как сообщает ТАСС, книга называется «Если болит спина». Она была издана в 2019 году. Ее перевели на английский и итальянский языки.

Вся выручка от продаж работы в Италии пойдет на поддержку детской больницы «Младенец Иисус».

В книге Саидбегова указаны рекомендации по правильному распределению нагрузки на позвоночник. Он считает, что о таком необходимо рассказывать в учебных заведениях.

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