Сенат Италии ознакомился с книгой невролога из Дагестана

В Сенате Италии представили книгу дагестанского невролога. Она называется «Если болит спина». Работа была издана в 2019 году, ее перевели на английский и итальянский языки.
Работу дагестанского врача-невролога Джалалаудина Саидбегова представили в итальянском Сенате.
Как сообщает ТАСС, книга называется «Если болит спина». Она была издана в 2019 году. Ее перевели на английский и итальянский языки.
Вся выручка от продаж работы в Италии пойдет на поддержку детской больницы «Младенец Иисус».
В книге Саидбегова указаны рекомендации по правильному распределению нагрузки на позвоночник. Он считает, что о таком необходимо рассказывать в учебных заведениях.