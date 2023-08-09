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Сельская молодежь Карачаево-Черкесии посоревнуется в спортивных и интеллектуальных играх

Воркаут
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КЧР состоится фестиваль сельской молодежи. Он будет организован в Прикубанском районе в конце этого месяца.

Фестиваль сельской молодежи состоится в Карачаево-Черкесии через две недели. Об этом рассказали в правительстве региона.

Фестиваль будет организован в Прикубанском районе 26 августа. Его участники посоревнуются друг с другом в спортивных и интеллектуальных играх.

В частности, в этот день состоятся турниры по перетягиванию каната, битве на мечах, игре "крестики-нолики" и другие соревнования.

На &quot;Махар&quot; в Карачаево-Черкесию приедут две сотни активистов

На "Махар" в Карачаево-Черкесию приедут две сотни активистов

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