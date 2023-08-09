Сельская молодежь Карачаево-Черкесии посоревнуется в спортивных и интеллектуальных играх

В КЧР состоится фестиваль сельской молодежи. Он будет организован в Прикубанском районе в конце этого месяца.
Фестиваль сельской молодежи состоится в Карачаево-Черкесии через две недели. Об этом рассказали в правительстве региона.
Фестиваль будет организован в Прикубанском районе 26 августа. Его участники посоревнуются друг с другом в спортивных и интеллектуальных играх.
В частности, в этот день состоятся турниры по перетягиванию каната, битве на мечах, игре "крестики-нолики" и другие соревнования.