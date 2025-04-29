Села Лачинского района Горчу и Гошасу обеспечат газом

Азербайджан в рамках восстановления освобожденных от оккупации территорий организует газоснабжение селам в Лачине - Горчу и Гошасу. Обеспечить подачу газа планируется в 2026 году.

Газоснабжение сел Горчу и Гошасу Лачинского района Азербайджана будет обеспечено до конца 2026 года, рассказал первый замглавы Управления экспорта газа Сархан Бабашов.

"Проекты газопроводов сейчас пересматриваются Проектным конструкторским бюро ПО "Азеригаз". Строительство газорегулирующих пунктов в Горчу и Гошасу предусмотрено ПО "Азеригаз" в соответствии с программой переселения и спросом на газ в ближайшие годы"

– Сархан Бабашов

Он добавил, что при прокладке газопроводов в села Лачина будут использоваться полиэтиленовые трубы.

На данный момент в Лачинском районе восстановлены четыре населенных пункта, в них возвращается население.