Сель частично перекрыл дорогу на Агойском перевале на Кубани

В Туапсинском районе Краснодарского края сошел уже второй за сегодняшний день сель – причиной катаклизмов стали сильные дожди, зарядившие в горах.

Второй за день сель обрушился на автотрассу в Туапсинском районе Кубани в районе Агойского перевала – это уже второй за сегодняшний день сель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

К счастью, селевые потоки были небольшими – перекрывать трассу не пришлось, однако часть проезжей части пришлось перекрыть, передает "АиФ-Юг",

Причиной очередного природного катаклизма стали сильные дожди в горах, которые в ближайшее время не прекратятся. Чтобы ликвидировать сель, дорожным службам пришлось направить сюда специальную технику.

Водителям пока предложили до ликвидации последствий временно отложить поездки по этому участку.

Сегодня в районе полудня в Туапсинском районе на трассе М-4 "Дон" тоже сошел сель – проезжую часть трассы пришлось расчищать при помощи дорожной техники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.