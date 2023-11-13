Сель чуть не заблокировал трассу М-4 "Дон" на Кубани

Сегодня вечером сильные дожди вызвали сход селя в Горячеключевском районе Краснодарского края – потоки воды и грязи реки Кобза обрушились на мост.

Селевые потоки из-за сильных дождей сошли с гор на трассу М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

"В результате сильного дождя и ветра наблюдаются сходы селевых потоков с гор на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе - сильные осадки также стали причиной перелива водных потоков реки Кобза через мост на участок трассы М-4 "Дон" 1401 км. в Горячеключевском районе"

- МВД России по Краснодарскому краю

Сейчас на месте разгула стихии дежурят сотрудники ГИБДД, если ими будет зафиксировано увеличение перелива, то на трассе ограничат движение транспорта, добавили в пресс-службе ведомства, передает "Интерфакс".

Между тем синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что дождь в Краснодарском крае продолжится и в выходные, хотя и немного потеплеет.