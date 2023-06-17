Сечин: цены на нефть в мире будут расти

Опубликовано: 13:32, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рост цен на нефть неизбежен, считает глава "Роснефти". Причина в недостаточных инвестициях в эту сферу и в росте спроса на энергоресурс.

Нефть в мире будет становиться только дороже, такой прогноз дал глава "Роснефти".

"Недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке, что приведет к росту цен на нефть. Это отмечает и Саудовская Аравия, которая заявила о новом сокращении добычи, уже третьем за период действия соглашения (ОПЕК+), и заинтересована как в долгосрочной стабильности рынка, так и в устранении спекулятивной волатильности и сохранении цены нефти на уровне $80 за баррель и ее дальнейшем росте"

– Игорь Сечин

В этом году спрос на нефть также увеличивается, с начала года он вырос на 2,4 млн баррелей в сутки, сейчас спрос рекордный - 102 млн баррелей в сутки.

Кто может покрыть растущий мировой спрос на нефть? По словам Сечина, в долгосрочной перспективе основными поставщиками сырья на рынок могут быть только Россия и ряд стран ОПЕК.

С прошлого года российский нефтяной бизнес повернулся в сторону Востока - РФ вошла в тройку лидеров по экспорту нефти в Китай, а по экспорту в Индию стала первой. При этом поставки на Запад сократились более чем на 50%.