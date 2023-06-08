Россия поставит на Запад 87 млн т нефти в 2023 году

Опубликовано: 14:30, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запад в текущем году получит 87 млн т российской нефти, сообщил вице-премьер Александр Новак. В то же время, обратил внимание он, в поставках энергоресурсов Россия уверенно разворачивается на Восток.

В 2023 году РФ поставит на Запад 87 млн т своей нефти, такие данные озвучил вице-премьер Александр Новак.

В статье для журнала "Энергетическая политика" он отметил, что в 2022 году российская сторона смогла перенаправить с запада на восток почти 40 млн т нефти и нефтепродуктов, этот разворот продолжится и в текущем году.

"Из 223 млн т нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались в западном направлении, останется только 87 млн т, или всего 40%"

– Александр Новак

Российская энергетика: разворот на Восток

Зампредседателя правительства напомнил, что диверсификация поставок ведется уже достаточно давно, а в последние 1,5 года произошел осязаемый разворот на Восток.

За прошлый год экспорт российской нефти в дружественные страны вырос на 76%, нефтепродуктов - на 20%, газа - на ​8%.

Экспорт российских энергоносителей в Китай и Индию

В последнее время Россия вышла на второе место среди поставщиков нефти в КНР и стала лидером по отгрузке нефти в Индию.

Поставки газа в Китай по трубопроводу вывели РФ на второе место, поставки СПГ - на четвертое.

Поставки нефти в Индию относительно позапрошлого года подскочили в 19 раз, угля - в 3 раза, нефтепродуктов - вдвое.